Довольных не нашлось. "Спартак" и "Локомотив" не выявили победителя в матче РПЛ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Московские "Спартак" и "Локомотив" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Открытие-Арене".

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Во вторник совет директоров "Спартака" принял решение отправить в отставку генерального директора Томаса Цорна. Он проработал в клубе чуть больше года, серьезно обновив состав после масштабной трансферной кампании летом 2019 года. Тогда команду покинули нападающие Зе Луиш и Луис Адриано, полузащитники Денис Глушаков и Фернандо, а также защитники Сальваторе Боккетти и Дмитрий Комбаров, им на смену пришли молодые футболисты, многие из которых не сумели раскрыться в полной мере. Однако большая часть спартаковских фанатов в разговоре с корреспондентом ТАСС называла такое решение руководства клуба поспешным, аналогичного мнения придерживается и бывший генеральный директор красно-белых Юрий Первак. За игрой на "Открытие-Арене" в этот вечер наблюдали несколько тысяч болельщиков, главный тренер сборной России Станислав Черчесов и бывший наставник "Локомотива" Юрий Семин. Последний впервые посетил матч железнодорожников после того, как совет директоров клуба решил не продлевать с ним контракт. Руководство команды приняло решение выделить квоту в одной из VIP-лож для "золотников" - болельщиков, которые посещают все матчи команды в сезоне, включая выездные игры Лиги чемпионов. "Локомотив" потерял важные очки в прошлых домашних матчах с самарскими "Крыльями Советов" (1:1) и "Сочи" (0:0). Железнодорожники испытывают серьезные проблемы с составом, из-за травм не могут играть полузащитник Дмитрий Баринов, нападающие Джефферсон Фарфан и Лука Джорджевич, основной вратарь Гилерме. Из-за дисквалификации встречу вынужден был пропустить Гжегож Крыховяк. Марко Николич с первых минут дерби решил выпустить в центральной зоне молодых полузащитников Станислава Магкеева и Даниила Куликова, вернулся в строй защитник Мацей Рыбус, заменивший в стартовом составе Брайана Идову, а также отбывший дисквалификацию его коллега по амплуа Владислав Игнатьев. По итогам прошлого матча с "Тамбовом" (2:3) главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско лишился защитника Самуэля Жиго, который получил восьмую желтую карточку в сезоне. Немецкий специалист решил не отходить от излюбленной схемы с тремя центральными защитниками и против "Локомотива" с первых минут выпустил Илью Гапонова. В нападении красно-белые сделали ставку на Эсекьеля Понсе, заменившего в основе Александра Соболева.

Ход Тедеско оправдался, так как именно аргентинский нападающий на 38-й минуте открыл счет и был признан лучшим игроком встречи. Однако через четыре минуты Наиль Умяров сбил в своей штрафной Алексея Миранчука, который смог реализовать пенальти и продолжает оставаться единственным бомбардиром команды после возобновления чемпионата. Во втором тайме "Спартак" владел территориальным преимуществом, но не создавал моменты. Ближе к концу встречи два хороших шанса были у того же Миранчука и вышедшего на замену Рифата Жемалетдинова, но после их ударов мяч проходил рядом со штангой. "Спартак" остался недоволен судейством Встреча запомнилась рядом судейских решений Сергея Лапочкина. Главный арбитр ни в одном из эпизодов не прибегнул к помощи системы видеоассистента рефери (VAR). В первом тайме после назначенного в ворота "Спартака" пенальти Тедеско эмоционально высказывал претензии арбитрам. За это главный тренер красно-белых был удален. "Сначала за пределами штрафной оба игрока толкались, упирались друг в друга. Лапочкин допустил это и посчитал, что все нормально, дал играть. А потом случилась оплошность со стороны Умярова, он сфолил. Судья принял правильное решение", - сказал ТАСС бывший арбитр Сергей Хусаинов.

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Тедеско после матча раскритиковал судейство Лапочкина. "Умяров [перед назначением пенальти] сыграл чисто в мяч, он не нарушал правила, но арбитр свистнул фол. Я повторюсь, у нас молодые ребята, о чем говорить, если им не дают играть в корпус, не первый раз такое происходит. Когда момент против "Спартака", всегда идет свисток", - отметил немецкий специалист. На последней минуте первого тайма Куликов, уже имевший желтую карточку, грубо нарушил правила около собственной штрафной. Лапочкин ограничился назначением штрафного удара в ворота "Локомотива", а сразу после перерыва Николич заменил футболиста. "Там была вторая желтая карточка у Куликова. Это не футбол, это не отбор мяча - он бил в спину уходящему игроку, за такое надо было выгонять с поля", - считает Хусаинов.

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Во втором тайме футболисты "Спартака" дважды оспаривали решения главного арбитра, в обоих случаях требуя назначить пенальти в ворота гостей. На 51-й минуте Айртон пытался прокинуть мяч мимо вратаря "Локомотива" Антона Коченкова и столкнулся с ним. Через несколько минут Николай Рассказов упал в штрафной после контакта с Рыбусем, но судья не нашел оснований для назначения пенальти. "Вспоминаю 2008 год, это очень похожее судейство, но мы договорились, что не будем комментировать работу арбитров, вы все сами видели, теперь делайте выводы", - отметил владелец "Спартака" Леонид Федун. Игрой Федун остался доволен, а результат его огорчил. "Хотелось выиграть, мы были сильнее соперника, провели свой лучший матч после перерыва. Где-то немного не повезло, где-то не хватило мастерства. Все согласились, что мы превзошли "Локомотив", - добавил он. Газизов заменит Цорна После матча владелец клуба назвал имя нового генерального директора "Спартака". Им станет занимавший аналогичную должность в "Уфе" Шамиль Газизов. 51-летний специалист приступит к работе на этой неделе.

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Газизов занимал пост генерального директора "Уфы" с 2011 года. При нем клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны. По итогам сезона-2017/18 "Уфа" заняла шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевав право сыграть в квалификации Лиги Европы, однако не смогла выйти в групповой этап турнира. В нынешнем сезоне команда располагается в таблице выше "Спартака", занимая шестую строчку и опережая красно-белых на три очка. При Газизове в "Уфе" раскрывались молодые игроки и тренеры. Александр Зинченко перешел в "Манчестер Сити", Иван Обляков стал основным игроком московского ЦСКА, а Дмитрий Стоцкий выступает за "Краснодар". На повышение пошли главные тренеры Виктор Гончаренко и Сергей Семак, возглавляющие теперь московский ЦСКА и петербургский "Зенит" соответственно. "После нескольких встреч с Леонидом Арнольдовичем [Федуном] я принял решение. Для меня это большой вызов, надеюсь, все будет хорошо", - сказал Газизов в беседе с ТАСС.

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Эмоциональное поведение Тедеско и неудовлетворительные результаты команды не мешают Федуну выражать поддержку главному тренеру. После ухода Цорна, который назначил немецкого специалиста, отставка Тедеско казалась весьма вероятным развитием ситуации. "Я встречался с Тедеско и сказал, что верю в него. Он останется на следующий сезон", - заявил владелец клуба. Главный тренер "Спартака" может завоевать симпатии болельщиков и укрепить свои позиции еще в текущем сезоне. Красно-белым 19 июля предстоит выездной матч полуфинальной стадии Кубка России против "Зенита". В случае победы в турнире Тедеско решит поставленную перед ним задачу, а "Спартак" получит право сыграть на групповом этапе следующего розыгрыша Лиги Европы. ЦСКА вернулся в борьбу за медали В другом матче среды "Зенит" в ранге чемпиона страны одержал волевую домашнюю победу над "Сочи" со счетом 2:1, после чего команде вручили главный трофей РПЛ. Также ЦСКА на выезде разгромил "Оренбург" (4:0), а "Уфа" обыграла "Ростов" (2:1). Эти результаты значительно ухудшили перспективы ростовчан на попадание в тройку по итогам чемпионата, ЦСКА же теперь имеет неплохие шансы побороться даже за второе место. Три тура назад в армейцев никто не верил. После поражения от "Зенита" (0:4) главный тренер команды Виктор Гончаренко не явился на пресс-конференцию из-за плохого самочувствия и уехал в Белоруссию. Затем последовала невыразительная игра против столичного "Динамо" (0:0) под руководством Сергея Овчинникова. После возвращения Гончаренко ЦСКА одержал три победы подряд, забив десять мячей и не пропустив при этом ни одного гола.

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Конкуренты же в последних турах потеряли много очков. "Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" (1:1) и проиграл "Зениту" (2:4), а "Локомотив" не добился ни одной победы в последних трех играх. Недовольство игрой железнодорожников выразил и генеральный директор клуба Василий Кикнадзе. "Локомотив" набрал 50 очков и располагается на втором месте в таблице, далее идут ЦСКА (46 очков), "Краснодар" (45, две игры в запасе) и "Ростов" (43). "Я думаю, что ЦСКА может войти в тройку, они выдали сумасшедший отрезок, в трех играх забили десять голов и ни одного не пропустили. Армейцам предстоит еще личная встреча с "Локомотивом", преимущество сейчас на их стороне. Железнодорожникам будет трудно удержаться", - считает двукратный чемпион СССР в составе "Спартака" Александр Мостовой. В групповой этап Лиги чемпионов попадут первые две команды РПЛ. Занявший третье место клуб сыграет в квалификационном раунде турнира. Команды, которые финишируют на четвертом и пятом местах, выступят в Лиге Европы. Завершится 27-й тур в четверг двумя матчами. "Урал" примет "Динамо", а "Рубин" на своем поле сыграет с "Краснодаром".