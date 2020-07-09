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Футбол в России

Игрок "Токио" Хасимото станет футболистом "Ростова"

Японский полузащитник подпишет контракт на четыре года
Кенто Хасимото EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
Описание
Кенто Хасимото
© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

ТАСС, 9 июля. Опорный полузащитник футбольного клуба "Токио" Кенто Хасимото в ближайшее время перейдет в "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Клубы достигли соглашения о переходе футболиста. В ближайшее время 26-летний японский полузащитник прибудет в Россию. Хасимото подпишет контракт с "Ростовом" после прохождения медицинского обследования. Соглашение будет рассчитано на четыре года.

Хасимото является воспитанником "Токио". За команду он провел 165 матчей во всех турнирах. В активе полузащитника 17 голов и шесть результативных передач.

За сборную Японии Хасимото дебютировал в марте 2019 года. Полузащитник провел семь матчей и не отметился результативными действиями.

"Ростов" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. После 27 матчей команда набрала 43 очка.

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