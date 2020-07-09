Болельщики смогут вернуть деньги за билеты на перенесенную Олимпиаду в Токио

ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. Болельщики, которые приобрели билеты на соревнования в рамках Олимпиады в Токио, смогут вернуть средства в связи с переносом Игр на 2021 год. Об этом в четверг сообщило агентство Киодо.

Организационных комитет токийских Игр уже принял соответствующее решение. Олимпиада должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Стороны пришли к пониманию, что в остававшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса. При этом само название "Токио-2020" будет сохранено.

Оргкомитет Игр в Токио и столичная администрация в лице Юрико Коикэ официально выступают за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов - предоставление безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр с целью сделать их более безопасными. По мнению японского оргкомитета, перенесенная на будущий год Олимпиада должна стать символом общемирового единства и возрождения после пандемии.