СМИ: Рафф станет новым главным тренером клуба НХЛ "Нью-Джерси"

ТАСС, 9 июля. Канадец Линди Рафф возглавит в ближайшее время клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал The Athletic.

Руководство "Нью-Джерси" в декабре 2019 года отправило в отставку Джона Хайнса. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен его ассистент Ален Насреддин. 60-летний Рафф возглавит клуб в новом сезоне.

26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса, сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. Борьбу за трофей продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. "Нью-Джерси" не попал в число этих клубов.

В составе команды выступает российский нападающий Никита Гусев. В своем дебютном сезоне в НХЛ он набрал 44 (13 голов + 31 передача) очка в 66 играх. Гусев стал вторым бомбардиром "Нью-Джерси", пропустив вперед только Кайла Палмиери (45 очков).

Рафф работал главным тренером "Баффало" с 1997 по 2013 год. Вместе с командой он доходил до финала Кубка Стэнли в сезоне-1998/99, где уступил "Далласу". Именно с этим клубом Рафф начал работу после ухода из "Баффало", а с 2017 года являлся помощником главного тренера в "Нью-Йорк Рейнджерс". Специалист входил в тренерский штаб сборной Канады на двух чемпионатах мира (2009, 2013), на одном из которых команда завоевала серебряные медали, уступив в финале сборной России.