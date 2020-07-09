{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

"Орландо" обыграл "Интер Майами" в первом матче возобновленного чемпионата MLS

Встреча завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 9 июля. "Орландо" обыграл "Интер Майами" со счетом 2:1 в первом матче после возобновления чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS), который был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

У хозяев забитыми мячами отметились Крис Мюллер (70-я минута) и Нани (90+7), у гостей гол на счету Хуана Агудело (47).

Чемпионат был приостановлен 12 марта. Все игры оставшейся части турнира пройдут в Орландо без зрителей. В четверг также должен был состояться матч "Нэшвилл" - "Чикаго", но встреча была перенесена после выявления пяти случаев заражения коронавирусом среди игроков команды номинальных хозяев. Ранее руководство лиги приняло решение исключить "Даллас" из числа участников турнира из-за заражения десяти игроков техасского клуба.

Теги
Мировой футбол
НХЛ
СМИ: Рафф станет новым главным тренером клуба НХЛ "Нью-Джерси"
Последним местом работы канадского специалиста был "Нью-Йорк Рейнджерс"
Читать полностью