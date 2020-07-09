Россиянин Сватковский будет руководить Европейской конфедерацией пятиборья до 2021 года

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Чемпион Олимпиады-2000 в Сиднее россиянин Дмитрий Сватковский продолжит возглавлять Европейскую конфедерацию современного пятиборья до 2021 года, когда должен состояться перенесенный выборный конгресс организации. Об этом сообщила ТАСС генеральный секретарь Европейской конфедерации современного пятиборья Татьяна Ардабьева.

Выборы руководства Европейской конфедерации современного пятиборья проходят один раз в четыре года, в 2016 году руководителем был переизбран Дмитрий Сватковский, впервые занявший этот пост в 2012 году. Выборный конгресс должен проходить согласно уставу организации в олимпийский год до начала Игр.

"Перевыборы руководства Европейской конфедерации современного пятиборья состоятся только тогда, когда будет ближайший чемпионат Европы. После отмены сентябрьского континентального первенства в Венгрии можно говорить, что выборный конгресс будет отложен до 2021 года, когда должны пройти перенесенные Олимпийские игры. И Дмитрий Сватковский продолжит возглавлять Европейскую конфедерацию современного пятиборья до 2021 года", - сказала Ардабьева.

Чемпионат Европы в 2020 году должен был пройти в венгерском Секешфехерваре с 17 по 21 сентября, но был отменен из-за пандемии коронавируса.