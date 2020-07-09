Чемпионат Европы по современному пятиборью 2021 года пройдет в Нижнем Новгороде

Чемпионат Европы в 2020 году должен был пройти в венгерском Секешфехерваре с 17 по 21 сентября, но был отменен из-за существующих санитарных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Предолимпийский чемпионат Европы по современному пятиборью 2021 года пройдет в начале июля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила ТАСС генеральный секретарь Европейской конфедерации современного пятиборья Татьяна Ардабьева.

Россиянин Сватковский будет руководить Европейской конфедерацией пятиборья до 2021 года

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"Венгры отказались от проведения чемпионата Европы в 2020 году, следующее европейское первенство планируется провести в Нижнем Новгороде, если пандемия не помешает", - сказала Ардабьева.

Чемпионат Европы - 2021 состоится с 4 по 11 июля. В рамках ЧЕ-2021 должен пройти перенесенный выборный конгресс Европейской конфедерации современного пятиборья, которую с 2012 года возглавляет чемпион Олимпиады-2000 россиянин Дмитрий Сватковский.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Европейские континентальные первенства по современному пятиборью среди мужчин и женщин до 1999 года включительно проводились раздельно. Москва в 2008 году принимала объединенный ЧЕ, а в 1997-м - женский.