{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Чемпионат Европы по современному пятиборью 2021 года пройдет в Нижнем Новгороде

Турнир должен был пройти в венгерском Секешфехерваре с 17 по 21 сентября
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Предолимпийский чемпионат Европы по современному пятиборью 2021 года пройдет в начале июля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила ТАСС генеральный секретарь Европейской конфедерации современного пятиборья Татьяна Ардабьева.

Чемпионат Европы в 2020 году должен был пройти в венгерском Секешфехерваре с 17 по 21 сентября, но был отменен из-за существующих санитарных ограничений в связи с пандемией коронавируса.

На эту тему
Россиянин Сватковский будет руководить Европейской конфедерацией пятиборья до 2021 года

"Венгры отказались от проведения чемпионата Европы в 2020 году, следующее европейское первенство планируется провести в Нижнем Новгороде, если пандемия не помешает", - сказала Ардабьева.

Чемпионат Европы - 2021 состоится с 4 по 11 июля. В рамках ЧЕ-2021 должен пройти перенесенный выборный конгресс Европейской конфедерации современного пятиборья, которую с 2012 года возглавляет чемпион Олимпиады-2000 россиянин Дмитрий Сватковский.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Европейские континентальные первенства по современному пятиборью среди мужчин и женщин до 1999 года включительно проводились раздельно. Москва в 2008 году принимала объединенный ЧЕ, а в 1997-м - женский.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Бокс
Боксер Беспутин не собирается завершать карьеру после ситуации с допингом
Ранее WBA лишила россиянина титула чемпиона мира
Читать полностью