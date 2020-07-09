Российский боксер Беспутин не планирует проводить реванш с Бутаевым

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Беспутин не планирует проводить реванш с соотечественником Раджабом Бутаевым. Об этом Беспутин сообщил ТАСС.

Беспутин победил Бутаева решением судей в декабре прошлого года и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе. Позднее допинг-тест россиянина дал положительный результат. WBA лишила Беспутина титула чемпиона мира.

"Второй бой вообще не интересен, - сказал Беспутин. - От Раджаба было столько грязи в мою сторону, что хотелось бы, чтобы он не использовал больше нигде мое имя. И сам я не хочу про него ничего говорить. Если бы я вышел "нахимиченный" на бой, то выглядел бы совсем по-другому".

"Мы из одной страны, и слышать такие вещи в свой адрес - мягко говоря, не очень приятно", - добавил спортсмен.

Бутаев остался претендентом на пояс и проведет бой за титул чемпиона мира с победителем пары Йорданис Угас (Куба) - Абель Рамос (США).