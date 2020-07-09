Боксер Беспутин не собирается завершать карьеру после ситуации с допингом

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский боксер Александр Беспутин не собирается завершать карьеру после положительного результата допинг-теста. Об этом Беспутин сообщил ТАСС.

"У меня пока есть желание боксировать, бокс я воспринимаю как спорт, а не как бизнес. Как только это изменится, я завяжу. Да, когда узнал о допинг-тестах, земля уходила из-под ног. Но прошло немного времени, и жизнь пошла дальше", - сказал 29-летний Беспутин.

Беспутин победил соотечественника Раджаба Бутаева решением судей в декабре прошлого года и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе. Позднее допинг-тест Беспутина дал положительный результат. WBA лишила россиянина титула чемпиона мира.