Прядкин: опыт возобновления РПЛ будет распространен на ФНЛ и ПФЛ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Опыт проведения в условиях санитарных норм Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) будет распространен на организацию чемпионатов Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ). Об этом заявил президент РПЛ Сергей Прядкин, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сезон-2019/20 РПЛ был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса и возобновлен 19 июня. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности, а команды имеют право на пять замен.

"Возобновление сезона РПЛ в условиях соблюдения новых санитарных норм дало нам уникальный опыт проведения чемпионата, который теперь будет распространен на ФНЛ, ПФЛ и других организаторов соревнований. Мы обсудили с коллегами все сложности, с которыми столкнулись при рестарте сезона, и поделились наработками по их предупреждению в будущем. Договорились на следующей неделе о новой встрече, чтобы привести все регламентные документы ко всем санитарным требованиям и синхронизировать структуру календарей каждого из турниров", - заявил Прядкин.

Чемпионаты ФНЛ и ПФЛ сезона-2019/20 были досрочно завершены из-за пандемии коронавируса.