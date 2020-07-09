ЦСКА подписал трехлетний контракт с грузинским баскетболистом Шенгелией

ТАСС, 9 июля. Грузинский баскетболист Торнике Шенгелия перешел из испанской "Басконии" в российский ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Контракт с 28-летним форвардом рассчитан на три сезона.

"Счастлив присоединиться к действующим чемпионам Евролиги, с нетерпением жду возможности поиграть рядом с потрясающими баскетболистами и под руководством потрясающего тренерского штаба. Надеюсь, что вместе с ЦСКА мы добьемся больших успехов в Евролиге и Единой лиге ВТБ", - отметил Шенгелия.

"Поздравляю Токо, потому что он высказал огромное желание играть за ЦСКА, мы следили за ним на протяжении многих лет и, в конце концов, совершили этот трансфер, - заявил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис. - Надеюсь, что Токо вместе с остальными игроками поможет нам остаться в числе сильнейших команд европейского баскетбола. Он универсальный игрок с большим желанием бороться, и сейчас он находится в возрасте расцвета. Потому официально говорю Токо "добро пожаловать" и желаю, чтобы его настрой и мастерство оправдали наши ожидания".

В минувшем сезоне Евролиги, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, Шенгелия сыграл в 28 матчах, в среднем набирая 15,9 очка, совершая 5,6 подбора и 2,9 результативных передач за игру. Ранее Шенгелия выступал за испанскую "Валенсию", бельгийский "Шарлеруа", в Национальной баскетбольной ассоциации он представлял "Бруклин" и "Чикаго".