Евсеев: Газизов имеет все качества для успешной работы на посту гендиректора ФК "Спартак"

ТАСС, 9 июля. Новый генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов имеет все необходимое для успешной работы в столичном клубе. Такое мнение на своей странице в Instagram высказал главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев.
В среду владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил, что Газизов на этой неделе приступит к работе в московском клубе. Во вторник "Спартак" объявил об увольнении с поста генерального директора Томаса Цорна. Газизов до этого был гендиректором "Уфы", в среду уфимский клуб на выезде обыграл "Ростов" (2:1) в 27-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Вчера после игры с "Ростовом" Шамиль Газизов зашел в раздевалку и сказал нам, что получил предложение от "Спартака", думал над ним и решил уйти, для него это вызов. Для ребят, для меня это было неожиданно, но я прекрасно понимаю, о каком вызове он говорит: посмотрите, "Уфа" растит не только игроков и тренеров, но и менеджмент. Я рад за Шамиля Камиловича и рад, что такой человек будет работать в "Спартаке", и прежде всего желаю ему удачи, потому что его профессиональные качества общеизвестны", - написал главный тренер.
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Вчера после игры с «Ростовом» Шамиль Газизов зашёл в раздевалку и сказал нам, что получил предложение от «Спартака», думал над ним и решил уйти, для него это вызов. Для ребят, для меня это было неожиданно. Но я прекрасно понимаю, о каком вызове он говорит. Посмотрите, «Уфа» растит не только игроков и тренеров, но и менеджмент. Я рад за Шамиля Камиловича и рад, что такой человек будет работать в «Спартаке». И прежде всего желаю ему удачи. Потому что его профессиональные качества общеизвестны. Все, что нужно для успешной работы на этой должности, у него есть. За 10 лет Газизов сделал в Башкортостане очень качественный клуб. Выстроил структуру и это даёт свои плоды. И он никогда не ушёл бы из «Уфы», если бы это привело бы к проблемам у клуба. Ему удачи, а мы продолжаем играть и решать те задачи, которые стоят перел командой. #спорт #футбол #нашалигачемпионов #премьерлига #уфа #фкуфа #евсеев
"Все, что нужно для успешной работы на этой должности, у него есть. За 10 лет Газизов сделал в Башкортостане очень качественный клуб. Выстроил структуру и это дает свои плоды. И он никогда не ушел бы из "Уфы", если бы это привело бы к проблемам у клуба", - добавил Евсеев.
Газизов занимал пост генерального директора "Уфы" с 2011 года. При нем уфимский клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны. По итогам сезона-2017/18 "Уфа" заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ, завоевав право сыграть в квалификации Лиги Европы, однако команда не смогла выйти в групповой этап турнира.