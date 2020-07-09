Евсеев: Газизов имеет все качества для успешной работы на посту гендиректора ФК "Спартак"

В среду владелец "Спартака" Леонид Федун сообщил, что Газизов на этой неделе приступит к работе в московском клубе. Во вторник "Спартак" объявил об увольнении с поста генерального директора Томаса Цорна. Газизов до этого был гендиректором "Уфы", в среду уфимский клуб на выезде обыграл "Ростов" (2:1) в 27-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

"Вчера после игры с "Ростовом" Шамиль Газизов зашел в раздевалку и сказал нам, что получил предложение от "Спартака", думал над ним и решил уйти, для него это вызов. Для ребят, для меня это было неожиданно, но я прекрасно понимаю, о каком вызове он говорит: посмотрите, "Уфа" растит не только игроков и тренеров, но и менеджмент. Я рад за Шамиля Камиловича и рад, что такой человек будет работать в "Спартаке", и прежде всего желаю ему удачи, потому что его профессиональные качества общеизвестны", - написал главный тренер.