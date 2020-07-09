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Бокс

Российский боксер Алоян проведет претендентский бой 15 октября в Кемерове

Его соперником станет колумбиец Пабло Каррильо
Михаил Алоян Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Михаил Алоян
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российский боксер Михаил Алоян проведет бой за звание претендента на титул чемпиона мира против колумбийца Пабло Каррильо 15 октября в Кемерове. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

"Следующий бой Михаила планируется на 15 октября в Кемерово. Бой будет претендентским, соперник - Каррильо", - сказал собеседник агентства.

Алояну 31 год, он владеет золотым титулом Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) во втором наилегчайшем весе. Всего на счету спортсмена пять побед (ни одной - нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе. Россиянин является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В его активе также была серебряная медаль Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, которой боксер был лишен после нарушения антидопинговых правил.

В активе Каррильо 25 побед (16 нокаутом), семь поражений и одна ничья.

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