Клуб КХЛ "Авангард" расторг контракт со швейцарским нападающим Андригетто

ТАСС, 9 июля. Швейцарский нападающий Свен Андригетто покинул клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард". Об этом сообщает пресс-служба омского клуба.

Контракт с 27-летним игроком расторгнут по обоюдному согласию сторон и без выплаты компенсации. Андригетто выступал за "Авангард" с прошлого сезона, записав на свой счет 29 очков (13 голов + 16 передач) в 62 матчах.

"Мы благодарим Свена за игру в прошедшем сезоне и желаем успешного продолжения карьеры. Контракт расторгнут по обоюдному согласию без выплаты компенсации. Рад, что удалось найти понимание со Свеном и его агентами. Сейчас мы ведем работу по поиску пятого легионера, который усилит наше нападение", - заявил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков.

До переходе в "Авангард" Андригетто играл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), представляя "Монреаль" и "Колорадо". Всего в НХЛ он провел 227 матчей, в которых набрал 84 (32+52) очка. В составе сборной Швейцарии Андригетто стал серебряным призером чемпионата мира в 2018 году.