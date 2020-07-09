Четырехкратный победитель "Тур де Франс" Фрум покинет команду Ineos по окончании сезона

ТАСС, 9 июля. Британский велогонщик Крис Фрум покинет команду Ineos по завершении сезона. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Это было феноменальное десятилетие с командой, мы многого достигли вместе, и я всегда буду дорожить этими воспоминаниями. Я с нетерпением жду новых испытаний и перехожу к следующему этапу моей карьеры, но пока я сосредоточен на победе в пятом "Тур де Франс" с Team Ineos", - сказал Фрум.

Команда была основана в 2009 году под названием Team Sky, Фрум выступал за британский коллектив с 2010 года. Фруму 35 лет, он четыре раза выигрывал общий зачет "Тур де Франс", дважды - испанской "Вуэльты" и один раз - итальянской "Джиро д'Италия".