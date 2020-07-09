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Гран-при России "Формулы-1"

СМИ: Гран-при России пройдет 25-27 сентября, Сочи проведет одну гонку в сезоне "Формулы-1"

Эта гонка может стать первой, прошедшей со зрителями, так как организаторы начали продажу билетов
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 9 июля. Этап Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в нынешнем году пройдет в запланированные сроки согласно обновленной версии календаря сезона. Об этом сообщает портал Autosport.

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Официально календарь сезона будет обнародован позднее. Гран-при России в Сочи запланирован в первоначальной версии календаря на 25-27 сентября. Отмечается, что Сочи примет одну гонку, которая может стать первой, прошедшей со зрителями, так как организаторы начали продажу билетов.

Ранее журнал Auto Motor und Sport сообщил, что Сочи может принять две гонки. Организаторы Гран-при России заявляли ТАСС, что Сочи готов принять две гонки чемпионата.

Также отмечается, что Италия получит проведение еще одного этапа: помимо Монцы гонка пройдет на трассе "Муджелло", которая традиционно принимает этап чемпионат мира по мотогонкам MotoGP.

Первая гонка сезона-2020 "Формулы-1" прошла в воскресенье в Австрии.

Теги
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