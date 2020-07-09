Минспорт рекомендовал федерациям возобновить проведение всероссийских соревнований

Приказ также распространяется на федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие руководство развитием военно- и служебно-прикладных видов спорта, физкультурно-спортивное общество "Динамо" и органы исполнительной власти субъектов РФ в области физкультуры и спорта.

ТАСС, 9 июля. Министерство спорта РФ рекомендовало спортивным федерациям возобновить проведение всероссийских и межрегиональных соревнований. Это следует из приказа, опубликованного на сайте ведомства.

"Проведение соревнований после возобновления должно проводиться с учетом разрешительных актов высших должностных лиц соответствующих субъектов РФ, издаваемых с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора", - говорится в приказе.

Планирование международных спортивных мероприятий также должно строиться с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в соответствующем субъекте страны и при соблюдении методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Участники будут допускаться до соревнований при условии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию, сданного не ранее чем за 72 часа до прибытия на мероприятие.

В марте Министерство спорта РФ отменило все международные соревнования на территории страны из-за распространения коронавируса, а также приостановило проведение внутрироссийских и межрегиональных состязаний. В России выявлено более 707 тыс. зараженных коронавирусом, более 10 тыс. человек скончались.