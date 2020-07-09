Тренер ХК "Автомобилист" Питерс сможет прилететь в Россию не раньше 20 июля

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Главный тренер клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" канадец Билл Питерс сможет прилететь в Россию не раньше 20 июля. Об этом ТАСС сообщил директор екатеринбургского клуба Максим Рябков.

"Из-за рубежа вернулись только те, у кого были визы, и те, кому они были не нужны, - сказал Рябков. - Сегодня в Екатеринбург прибыли наш тренер Герман Титов, он последние месяцы находился за рубежом, Брукс Мэйсек и Джефф Плэтт. Они уже начали отбывать положенную самоизоляцию, как только она закончится, тренеры присоединятся к нашей команде в активном тренировочном процессе".

"Что касается остальных, пока ждем оформления виз, - отметил директор "Автомобилиста". - Мы уже получили разрешения на работу на всех - это касается Билла Питерса, Перри Перна и хоккеистов Якуба Коваржа, Чэя Геноуэя и Дэна Сэкстона. У Питера Холланда документы есть, вопрос в том, каким образом и когда он попадет на территорию России. Мы ждем еще четырех хоккеистов и двух тренеров".

По словам собеседника агентства, иностранцы смогут прилететь в Россию около 20 июля. "Если говорить об оптимистичном прогнозе [по возвращению иностранцев в Россию], я бы назвал плюс-минус 20 июля. А приступить к работе - исходя из того, какие будут нормы для пребывающих из-за границы", - резюмировал Рябков.

Согласно распоряжению правительства РФ от 25 июня, высококвалифицированным иностранным специалистам, имеющим разрешение на работу в России, будет разрешено однократно въехать в Россию на основании особого списка. Работник обязательно должен предоставить пункт пропуска, через который он планирует въехать в Россию, и даты прибытия. По распоряжению правительства РФ от 15 мая, иностранные спортсмены и тренеры могут вернуться в Россию при наличии необходимых документов.

Сезон-2019/20 в КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Лига решила не определять обладателя Кубка Гагарина. Плей-офф турнира был остановлен, когда были определены участники четвертьфиналов ("Автомобилист" вылетел в первом раунде, проиграв новосибирской "Сибири" со счетом 1-4 в серии). В июле Федерация хоккея России приняла решение определить чемпиона страны, которым стал ЦСКА, "Автомобилист" занял 10-е место. Сезон-2020/21 в КХЛ предварительно должен начаться 2 сентября.