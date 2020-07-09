Решения CAS по Зайцевой, Романовой и Вилухиной не будут вынесены на следующей неделе

По словам адвоката Алексея Панича, в ближайшие дни он рассчитывает узнать, сколько потребуется дополнительного времени для вынесения решений

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не будет вынесено на следующей неделе, как было указано в письме CAS спортсменкам. Об этом Панич сообщил ТАСС. В ходе разбирательства в CAS Международный олимпийский комитет (МОК) первоначально представил девять письменных показаний от бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Ранее Панич заявил ТАСС, что независимые британские и немецкие эксперты признали, что подпись Родченкова, которая была передана его адвокатами через МОК, является низкокачественной подделкой. К подобному мнению пришли и эксперты немецкого издания Der Spiegel в ходе независимого расследования. В ходе разбирательств стало известно о наличии двух ДНК в пробе Зайцевой - ее и неназванного мужчины, Der Spiegel утверждает, что вторая ДНК принадлежит мужу спортсменки, по словам биатлонистки, в то время она пыталась забеременеть.

"Хотя мы и не получили пока официальное уведомление от CAS, понимаем, что решения суда по российским биатлонисткам Ольге Зайцевой, Яне Романовой и Ольге Вилухиной не будут вынесены на следующей неделе, как это было указано в последнем письме CAS. В ближайшие дни мы рассчитываем узнать, сколько потребуется дополнительного времени для вынесения решений", - заявил Панич. До этого адвокат сообщил ТАСС, что российская сторона имеет все основания для обращения в швейцарские правоохранительные органы с требованием проведения расследования по факту использования сфальсифицированных доказательств. Разбирательства российских биатлонистов в CAS 13 февраля Международный союз биатлонистов (IBU) признал виновным российского биатлониста Евгения Устюгова в использовании запрещенного вещества оксандролона. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, на этот период приходится его победа на Олимпиаде в Сочи в составе российской эстафетной четверки. Позднее спортсмен подал апелляцию в CAS на решение IBU. Если CAS не примет сторону Устюгова, то он лишится золотой медали Олимпиады в Сочи вместе с партнерами по команде Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым, а сборная России потеряет победу в неофициальном командном зачете Игр.

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