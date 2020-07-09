Болгарский "Локомотив" подтвердил заражение коронавирусом пяти футболистов

СОФИЯ, 9 июля. /ТАСС/. Руководство болгарского клуба "Локомотив" (Пловдив) подтвердило заражение коронавирусом пяти футболистов и двух представителей спортивного-технического штаба. Об этом сообщается на сайте клуба.

В среду пловдивская газета "Марица" сообщила, что празднование победы в Кубке Болгарии стало причиной заражения коронавирусом пяти игроков и 50 болельщиков "Локомотива". 1 июля в финальном матче Кубка Болгарии "Локомотив" в серии пенальти обыграл софийский ЦСКА, основное и дополнительное время завершилось со счетом 0:0.

"Заболевшие изолированы, они чувствуют себя хорошо. О происшествии уведомлены медицинская комиссия и спортивно-технический отдел Болгарского футбольного союза. Встреча [чемпионата Болгарии] между "Локомотивом" и софийским ЦСКА в пятницу вечером пройдет без зрителей", - говорится в сообщении.

Точной информации о заразившихся болельщиках, которые участвовали в торжествах, на данный момент нет, однако санитарные власти сообщили, что обнародованная "Марицей" информация о 50 зараженных преувеличена.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом принято решение о том, что с 10 июля все спортивные мероприятия на территории страны, в том числе футбольные матчи, будут проводиться без зрителей.