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Футбол в России

Тренер "Спартака" Тедеско приглашен на заседание КДК РФС после игры с "Локомотивом"

В этой игре главный тренер московского клуба получил красную карточку
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско приглашен на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Локомотивом". Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

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"Тедеcко приглашен на заседание, - сказал Григорьянц. - Оно, как обычно, пройдет в формате видеосвязи завтра и начнется в 16:00".

В конце первого тайма игры с "Локомотивом", которая прошла в среду и завершилась со счетом 1:1, Тедеско в эмоциональной манере отреагировал на решение арбитра Сергея Лапочкина назначить пенальти в ворота его команды, за что был удален.

Теги
Российский футболТедеско, Доменико
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