Тренер "Спартака" Тедеско приглашен на заседание КДК РФС после игры с "Локомотивом"

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско приглашен на заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по итогам матча 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Локомотивом". Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

"Тедеcко приглашен на заседание, - сказал Григорьянц. - Оно, как обычно, пройдет в формате видеосвязи завтра и начнется в 16:00".

В конце первого тайма игры с "Локомотивом", которая прошла в среду и завершилась со счетом 1:1, Тедеско в эмоциональной манере отреагировал на решение арбитра Сергея Лапочкина назначить пенальти в ворота его команды, за что был удален.