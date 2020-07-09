НХЛ включила Овечкина и Панарина в тройку лучших левых форвардов среди участников плей-офф

ТАСС, 9 июля. Российский форвард "Вашингтона" Александр Овечкин возглавил список лучших левых нападающих среди команд, которые примут участие в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нынешнего сезона. Список составлен авторами официального сайта НХЛ.

Россиянина признали лучшим 13 авторов, по итогам голосования он набрал 202 очка. В досрочно завершенном регулярном чемпионате НХЛ Овечкин набрал 67 очков (48 голов + 19 передач) в 68 матчах и разделил первое место в списке снайперов с нападающим "Бостона" Давидом Пастрняком.

Второе место в голосовании журналистов НХЛ занял одноклубник Пастрняка Брэд Маршанд, которого поставили на первое место три автора (192 очка). В регулярном чемпионате Маршанд провел 70 игр и набрал 87 (28+59) очков. Российского форварда "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина признали лучшим два журналиста (191 очко). За 69 игр "регулярки" он набрал 95 (32+63) очков.

Овечкин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, с тех пор он выступает в НХЛ за столичный клуб. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).

За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб и занимает по этому показателю восьмое место в истории лиги. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола. В 2018 году вместе с "Вашингтоном" Овечкин выиграл Кубок Стэнли.

26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата из-за пандемии коронавируса, сезон возобновится матчами за Кубок Стэнли. Борьбу за трофей продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Возобновление турнира запланировано на 1 августа.