Сборная России по футболу проведет осенью товарищеские матчи с командами Швеции и Молдавии

Встречи были перенесены из-за пандемии коронавируса. Матч сборной России со шведами пройдет 8 октября на "Френдс-Арене" в Стокгольме, встреча с командой Молдавии - 12 ноября на стадионе "Зимбру" в Кишиневе.

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет осенью две перенесенные товарищеские встречи с командами Швеции и Молдавии, которые должны были состояться в марте. Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментарий которого приводит пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

"Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил даты контрольных матчей, которые по объективным причинам не сыграли в марте. 8 октября выездная игра со Швецией и 12 ноября - с Молдавией. Это хороший вариант и для нас, и для национальных федераций этих стран. С учетом игр Лиги наций в октябре и ноябре мы проведем по три встречи", - заявил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Изначально россияне должны были провести четыре товарищеские встречи, помимо шведов и молдаван, также с командами Польши и Сербии. Игры со сборными Швеции и Молдавии были запланированы на 28 и 31 марта соответственно.

Сборная России встретится с командой Сербии 3 сентября и 18 ноября на групповом этапе Лиги наций, также россияне сыграют 6 сентября и 14 октября с командой Венгрии, 11 октября и 15 ноября - со сборной Турции.