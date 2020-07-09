Китай отменит все международные турниры до конца 2020 года за исключением тестовых к ОИ

ТАСС, 9 июля. Китай отказался от проведения любых международных турниров на своей территории до конца 2020 года. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Главное управление спорта Китая.

Исключением являются тестовые соревнования к зимним Олимпийским играм в Пекине. Олимпиада запланирована на 4-20 февраля 2022 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. В Китае выявлено более 84 тыс. случаев заражения.