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Зимние олимпийские виды спорта

Китай отменит все международные турниры до конца 2020 года за исключением тестовых к ОИ

Олимпиада запланирована на 4-20 февраля 2022 года

ТАСС, 9 июля. Китай отказался от проведения любых международных турниров на своей территории до конца 2020 года. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Главное управление спорта Китая.

Исключением являются тестовые соревнования к зимним Олимпийским играм в Пекине. Олимпиада запланирована на 4-20 февраля 2022 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. В Китае выявлено более 84 тыс. случаев заражения.

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Зимние олимпийские виды спорта
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