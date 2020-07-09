Драчев планировал отчитаться о работе на посту главы СБР на пресс-конференции

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев на пресс-конференции в ТАСС планировал представить отчет о проделанной за два года работе во главе организации. Об этом ТАСС рассказал руководитель рабочей группы по проверке документов СБР Александр Старовойтов.

Запланированная на четверг, 9 июля пресс-конференция в онлайн-формате с участием Драчева и Старовойтова, была отменена по независящим от агентства причинам. Драчев может лишиться своего поста в связи с созывом внеочередной выборной конференции СБР, которая пройдет 11 июля. Его конкурентом в борьбе за пост главы федерации является трехкратный чемпион мира, член правления СБР Виктор Майгуров.

"На пресс-конференции Владимир Петрович планировал представить отчет о деятельности на посту главы СБР. Насколько я понимаю, он принял решение сделать это уже на конференции СБР 11 июля", - сказал Старовойтов.

"Предполагаю, что Владимир Петрович будет на конференции 11 июля, потому что первый пункт ее повестки - отчет президента. Я видел его отчет, лично меня он впечатлил. У всех может быть свое субъективное отношение к тому, что должен делать президент и чего он делать не должен, но, не говоря ничего плохого о предыдущих президентах СБР, замечу, что бывшим и будущим главам федерации дай бог успеть за весь срок полномочий сделать то, что удалось Владимиру Петровичу за два года", - добавил он.

Старовойтов также сообщил, что на пресс-конференции он готовился представить выводы возглавляемой им рабочей группы. "Она была создана больше месяца назад в соответствии с уставом. Мы изучали документы СБР, его бухгалтерии. Нами были сделаны определенные выводы, которые должно узнать руководство СБР. Но коль скоро пресс-конференции не будет, эту информацию мы передадим в контрольно-ревизионную комиссию", - сказал он.

Внеочередная выборная конференция была созвана в апреле по инициативе большинства членов правления СБР. Причиной послужил управленческий кризис в организации и ее неустойчивое финансовое положение. Драчев был избран президентом СБР в мае 2018 года на четырехлетний срок. Его конкурентом на выборах тогда тоже был Майгуров.