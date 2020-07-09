Село Кироваул в Дагестане планируют переименовать в память об Абдулманапе Нурмагомедове

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Жители села Кироваул Кизилюртовского района Дагестана обратились к руководству района по вопросу переименования населенного пункта в память о заслуженном тренере России Абдулманапе Нурмагомедове, который скончался 3 июля. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе администрации Кизилюртовского района.

"По обращению жителей села Кироваул глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов провел совещание по вопросу возможности смены наименования сельского поселения в память об Абдулманапе Нурмагомедове, - сказал собеседник агентства. - В обсуждении вопроса приняли участие глава села Кироваул Ильяс Хазиев, депутатский корпус района, старейшины и джамаат села, а также спортсмены района. Магомед Шабанов обозначил, что соответствующие перечни документов о переименовании села Кироваул в Манап будут подготовлены и направлены в правительство и Народное собрание Дагестана на согласование".

В пресс-службе района отметили, что переименование населенного пункта может произойти в ближайшее время.

"Абдулманап Нурмагомедов работал в администрации района начальником отдела культуры, физкультуры и спорта, туризма и молодежной политики, и он имеет прямое отношение к тем преобразованиям, которые сегодня мы видим в нашем районе", - привел слова Шабанова представитель пресс-службы.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в Москве на 58-м году жизни. Позднее его тело было доставлено в Дагестан, где прошли похороны. Нурмагомедов занимал пост старшего тренера сборной Дагестана по боевому самбо и воспитал 18 чемпионов мира по этому виду спорта, благодаря чему вошел в Книгу рекордов России. Его сын Хабиб Нурмагомедов владеет поясом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.