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Летние олимпийские виды спорта

Стали известны даты проведения чемпионатов России по спортивной гимнастике

Мужской личный и командный турнир пройдет с 26 октября по 1 ноября, женский - с 2 по 8 ноября

ТАСС, 9 июля. Мужской и женский чемпионаты России по спортивной гимнастике 2020 года пройдут осенью в Пензе. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России.

Первоначально планировалось, что женский чемпионат страны по спортивной гимнастике пройдет с 20 по 27 марта, а мужское первенство - с 15 по 22 апреля, оба турнира должна была принять Пенза. В середине марта Федерация спортивной гимнастики России из-за пандемии коронавируса приняла решение перенести эти соревнования на октябрь, а позднее сообщалось, что турнир может не состояться.

Мужской личный и командный турнир пройдет с 26 октября по 1 ноября, женский - с 2 по 8 ноября.

Отмечается, что соревнования в рамках Кубка России не состоятся.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Массовый спорт
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