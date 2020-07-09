Организаторы подтвердили проведение матча Лиги наций Венгрия - Россия на "Пушкаш-Арене"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сборная Венгрии по футболу проведет домашний матч Лиги наций против команды России на стадионе "Пушкаш-Арена" в Будапеште. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Венгерской футбольной федерации.

Сборная Венгрии стала соперником россиян по группе 3 дивизиона В Лиги наций в результате жеребьевки, которая прошла 3 марта в Амстердаме. Также соперниками россиян стали сборные Турции и Сербии. Подопечные Станислава Черчесова начнут выступление во втором сезоне турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 3 сентября домашним матчем против сербов. 6 сентября состоится выездная игра против сборной Венгрии.

"Матч Лиги наций между сборными Венгрии и России пройдет в Будапеште на "Пушкаш-Арене", - сообщили в пресс-службе Венгерской футбольной федерации. Решение о том, где именно пройдет эта игра, менялось - в марте в Венгерской футбольной федерации заявляли ТАСС о том, что игра точно состоится на этом стадионе. При этом в конце июня официальная позиция принимающей стороны стала другой - о "Пушкаш-Арене" речь шла как о возможном месте проведения встречи.

"Пушкаш-Арена" была открыта в ноябре 2019 года товарищеским матчем между сборными Венгрии и Уругвая (1:2). Символический удар по мячу перед стартовым свистком нанес первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян. Вместимость "Пушкаш-Арены" составляет 67 215 зрителей. На стадионе летом 2021 года пройдут четыре матча чемпионата Европы (три встречи на групповом этапе, а также одна из игр 1/8 финала).

17 июня исполком УЕФА утвердил календарь группового этапа Лиги наций - игры пройдут с 3 сентября по 18 ноября. 26 июня было опубликовано расписание матчей сборной России.

Матчи с сербами пройдут 3 сентября и 18 ноября (дома и на выезде), игры с венграми - 6 сентября и 14 октября (на выезде и дома), а встречи с турками - 11 октября и 15 ноября (дома и на выезде).

О Лиге наций сезона-2020/21

В предстоящем сезоне участники Лиги наций разыграют право сыграть в стыковых матчах за выход на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в ноябре-декабре 2022 года. Это право получат два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга турнира).

В Лиге наций сезона-2020/21 национальные команды 55 ассоциаций распределены по лигам в соответствии с рейтингом УЕФА для сборных: команды, занимающие места с 1-го по 16-е, попали в лигу А, с 17-го по 32-е - в лигу В, с 33-го по 48-е - в лигу С, с 49-го по 55-е - в лигу D. Турнир призван заменить товарищеские матчи. Сборная России в сезоне-2018/19 выступала в одной группе с командами Швеции и Турции, заняла второе место и не сумела завоевать право на повышение в классе.