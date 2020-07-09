Финал Гран-при по фигурному катанию не попадает под запрет о проведении турниров в Китае

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Запрет на проведение на территории Китая международных турниров не распространяется на финал Гран-при по фигурному катанию. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник.

"Это решение вызывает вопросы - что же делать с этапом Гран-при в Китае, - сказал Лакерник. - Потому что если будет только пять этапов, будут сложности с системой выхода в финал. Что же касается самого финала, то пока не обсуждалось, будет ли он проводиться в обговоренные изначально сроки. Однако он является тестовым мероприятием к Олимпийским играм, так что это решение на него не распространяется".

Также вице-президент ISU отметил, что на текущий момент возможность замены китайского этапа в календаре не обсуждалась. "Если его заменять, то об этом пока не было никакой речи. Уже однажды заменяли этап в Финляндии, но пока разговоров не было, и я не знаю, когда возникнет эта тема", - сказал он.

В четверг Главное управление спорта КНР запретило проведение до конца 2020 года на территории страны всех международных соревнований, за исключением тестовых к Олимпиаде-2022 в Пекине. Финал Гран-при запланирован на 10-13 декабря в столице страны. 6-8 ноября должен был состояться этап Гран-при в Чунцине.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран.