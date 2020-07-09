"Уфа" поблагодарила ушедшего в "Спартак" гендиректора Газизова за проделанную работу

"Дали мало времени". "Спартак" уволил гендиректора Цорна спустя год после назначения

В среду владелец московского "Спартака" Леонид Федун сообщил, что Газизов назначен на пост генерального директора клуба. На этой должности он сменил Томаса Цорна, контракт с которым был расторгнут во вторник. Газизов приступит к работе в столичном клубе на этой неделе.

"Шамиль Газизов освободил должность генерального директора "Уфы". Новым местом работы специалиста станет "Спартак". "Уфа" благодарит Шамиля Камиловича за годы совместной работы и желает больших побед в новом клубе", - говорится в сообщении.

Газизов занимал пост генерального директора "Уфы" с 2011 года. При нем уфимский клуб впервые в своей истории вышел в элитный дивизион чемпионата страны. По итогам сезона-2017/18 "Уфа" заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата России, завоевав право сыграть в квалификации Лиги Европы, однако команда не смогла выйти в групповой этап турнира.