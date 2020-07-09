Российская биатлонистка Павлова пропустит первый предсезонный сбор национальной команды

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратная чемпионка Европы, лучший новичок позапрошлого биатлонного сезона Евгения Павлова пропустит первый подготовительный сбор команды России. Об этом ТАСС сообщил старший тренер женской сборной страны Михаил Шашилов.

Основная сборная России приступила к тренировочным занятиям 5 июля в Ижевске, резервная - 8 июля в Чайковском (Пермский край).

"Евгения Павлова попросила отпустить ее на сбор с региональной командой, который пройдет на Семинском перевале", - сказал Шашилов.

9 июля Павлова отмечает день рождения, биатлонистке исполнилось 27 лет. Она представляет Новосибирскую область.