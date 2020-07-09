"Урал" впервые с 2017 года обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли московское "Динамо со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе "Урала" голы забили признанный лучшим игроком матча Отман Эль-Кабир (22-я минута) и Павел Погребняк (90+2). На 31-й минуте мяч после удара Артура Юсупова рикошетом от защитника "Урала" Романа Емельянова влетел в ворота екатеринбургской команды. Первый матч в РПЛ провел 19-летний нападающий "Динамо" Максим Данилин, заменивший на 67-й минуте Николая Комличенко.
"Урал" впервые с июля 2017 года одержал победу над "Динамо", тогда екатеринбургский клуб в гостевом матче оказался сильнее со счетом 1:0. Всего команды провели между собой 22 матча в чемпионате России - "Динамо" одержало 12 побед, "Урал" выиграл в пятый раз, еще пять встреч завершились ничейным результатом.
"Динамо" не может одержать победу в четвертом туре кряду (два поражения, две ничьи), московский клуб опустился на девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка в 26 матчах. "Урал" поднялся на седьмую строчку, набрав 35 очков после 27 встреч. Чемпионом досрочно стал петербургский "Зенит". В следующем туре подопечные Кирилла Новикова 12 июля дома примут самарские "Крылья Советов", "Урал" в этот же день в гостях встретится с "Краснодаром".
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|58-15
|65
|2
|Локомотив
|27
|14
|8
|5
|37-27
|50
|3
|ЦСКА
|27
|13
|7
|7
|39-26
|46
|4
|Краснодар
|25
|12
|9
|4
|42-27
|45
|5
|Ростов
|27
|12
|7
|8
|44-48
|43
|6
|Уфа
|27
|8
|12
|7
|21-22
|36
|7
|Урал
|27
|9
|8
|10
|35-46
|35
|8
|Спартак
|27
|9
|6
|12
|30-31
|33
|9
|Динамо
|26
|8
|8
|10
|22-29
|32
|10
|Арсенал
|27
|9
|4
|14
|32-39
|31
|11
|Сочи
|27
|7
|9
|11
|39-33
|30
|12
|Рубин
|26
|7
|9
|10
|15-25
|30
|13
|Ахмат
|27
|7
|9
|11
|26-38
|30
|13
|Тамбов
|27
|8
|4
|15
|33-37
|28
|15
|Крылья Советов
|27
|7
|6
|14
|30-38
|27
|16
|Оренбург
|27
|6
|5
|16
|26-48
|23