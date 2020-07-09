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Футбол в России

"Урал" впервые с 2017 года обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1
Защитник "Урала" Дмитрий Кулаков и полузащитник "Динамо" Жоазиньо Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Защитник "Урала" Дмитрий Кулаков и полузащитник "Динамо" Жоазиньо
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Футболисты екатеринбургского "Урала" обыграли московское "Динамо со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе "Урала" голы забили признанный лучшим игроком матча Отман Эль-Кабир (22-я минута) и Павел Погребняк (90+2). На 31-й минуте мяч после удара Артура Юсупова рикошетом от защитника "Урала" Романа Емельянова влетел в ворота екатеринбургской команды. Первый матч в РПЛ провел 19-летний нападающий "Динамо" Максим Данилин, заменивший на 67-й минуте Николая Комличенко.

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"Урал" впервые с июля 2017 года одержал победу над "Динамо", тогда екатеринбургский клуб в гостевом матче оказался сильнее со счетом 1:0. Всего команды провели между собой 22 матча в чемпионате России - "Динамо" одержало 12 побед, "Урал" выиграл в пятый раз, еще пять встреч завершились ничейным результатом.

"Динамо" не может одержать победу в четвертом туре кряду (два поражения, две ничьи), московский клуб опустился на девятое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 32 очка в 26 матчах. "Урал" поднялся на седьмую строчку, набрав 35 очков после 27 встреч. Чемпионом досрочно стал петербургский "Зенит". В следующем туре подопечные Кирилла Новикова 12 июля дома примут самарские "Крылья Советов", "Урал" в этот же день в гостях встретится с "Краснодаром".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит27205258-1565
2Локомотив27148537-2750
3ЦСКА27137739-2646
4Краснодар25129442-2745
5Ростов27127844-4843
6Уфа27812721-2236
7Урал27981035-4635
8Спартак27961230-3133
9Динамо26881022-2932
10Арсенал27941432-3931
11Сочи27791139-3330
12Рубин26791015-2530
13Ахмат27791126-3830
13Тамбов27841533-3728
15Крылья Советов27761430-3827
16Оренбург27651626-4823

 

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