Гендиректор "Зенита" назвал ненависть к поражениям залогом будущих успехов команды

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Залогом будущих успехов футбольного клуба "Зенит" является то, что команда все больше ненавидит проигрывать. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

Праздник не испорчен. "Зенит" получил трофей за победу в РПЛ после выигрыша у "Сочи"

"Зенит" досрочно стал чемпионом России 5 июля, обыграв на выезде в 26-м туре Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Краснодар" (4:2). 8 июля после домашней встречи с "Сочи" (2:1) в рамках 27-го тура команде были вручены кубок и медали за победу в национальном первенстве. На данный момент команда под руководством Сергея Семака в 27 матчах одержала 20 побед, пять раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Обыграть петербуржцев в этом чемпионате на своих полях смогли "Уфа" и "Локомотив".

"Самое главное, что первый матч в чемпионском звании команда выиграла, также как это произошло в прошлом году (петербуржцы на своем поле обыграли ЦСКА со счетом 3:1 - прим. ТАСС), - сказал Медведев. - Это приятно, тем более, что победа волевая - проигрывали, пропустив гол от нашего бывшего одноклубника Антона Заболотного. Команда все больше ненавидит проигрывать, не важно, в каком статусе. Это залог будущих успехов".

"Я считаю, что "Зенит" забил два очень хороших гола - Малком блестяще исполнил удар в девятку, наш Герд Мюллер, Сердар Азмун, опять забил в стиле этого немецкого нападающего, а Михаил Кержаков не раз спас команду. Может быть игра была не такая яркая, как матч против ЦСКА - и соперник другой, и календарь. Сейчас праздновать особо некогда, потому что уже в субботу матч с "Ахматом", - добавил гендиректор "Зенита".

По словам Медведева, болельщики, заполнившие трибуны "Газпром Арены" на разрешенные 10% от вместимости стадиона, создали атмосферу праздника. "Болельщики здорово поддерживали команду, "вираж" делал перекличку. Спасибо всем, кто пришел", - подчеркнул собеседник агентства.

"Зенит" после 27 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 65 очков. Петербуржцы на 15 очков опережают занимающий вторую строчку "Локомотив". В 28-м туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с грозненским "Ахматом". Игра состоится 11 июля.