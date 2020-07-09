Чемпионат России по скейтбордингу пройдет в сентябре на новой площадке в Казани

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Федерация скейтбординга России планирует провести чемпионат России в сентябре в новом скейт-парке "Урам" в Казани. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

В четверг Министерство спорта РФ рекомендовало спортивным федерациям возобновить проведение всероссийских и межрегиональных соревнований.

"Чемпионат России по скейтбордингу планировали провести в Сочи, но сейчас идет работа по переносу турнира в Казань. Скейт-парк в Казани - номер один в России, поэтому решили перенести турнир туда, - сообщил Вдовин. - Планируем, что чемпионат пройдет в даты проведения первых Игр стран СНГ".

"Наши соревнования будут внутрироссийскими, но я, как посол World Skate в странах СНГ, приглашу на турнир президентов федераций скейтбординга других стран СНГ и главу международной федерации Сабатино Араку. Тогда в Казани можно будет провести наш первый общий саммит", - добавил собеседник агентства.

Первые Игры стран СНГ должны пройти в Казани с 4 по 11 сентября.