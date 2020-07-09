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Летние олимпийские виды спорта

Федерация скейтбординга России планирует привлечь иностранных тренеров к работе со сборной

По словам главы организации Ильи Вдовина, это стало возможным благодаря появлению в стране нового скейт-парка

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Федерация скейтбординга России ведет переговоры по приглашению иностранных тренеров для работы с национальной командой, это стало возможно благодаря появлению в стране нового скейт-парка. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

В Казани 1 июля прошло открытие нового скейт-парка "Урам".

"Новая площадка в Казани позволит привлечь к работе со сборной иностранных тренеров. Причем ведущих специалистов, которые работают с одними из лидеров мирового скетбординга - сборной США, - сказал Вдовин. - Соответствующие переговоры уже идут. Ранее нам было сложно приглашать таких специалистов по причине того, что в России просто не было такого места для тренировок".

Скейтбординг является олимпийским видом спорта, впервые он будет представлен в программе Игр в Токио в 2021 году.

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