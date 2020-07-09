Россия может принять два этапа Мировой серии по скейтбордингу в следующем году

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Этапы Мировой серии по скейтбордингу в следующем году могут пройти в Казани и Челябинске. Об этом ТАСС в четверг сообщил глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

В Казани 1 июля прошло открытие нового скейт-парка "Урам".

"Площадка в Казани подходит для любых международных соревнований, не только по скейтбордингу, но и по роликам, самокату. Ведем переговоры по проведению в Казани этапа Мировой серии по скейтбордингу в следующем году, - сообщил Вдовин. - А также о проведении первого в истории чемпионата мира по самокатному спорту, который станет отборочным на мировые роллер-игры в 2022 году".

"Еще один этап Мировой серии по скейтбордингу может пройти в Челябинске. Губернатор Челябинской области уже направил в Министерство спорта РФ заявку на проведение одного из этапов в следующем году", - добавил собеседник агентства.