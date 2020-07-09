Матчи 1/8 финала ЛЧ сезона-2019/20 пройдут без зрителей на полях принимающих команд

Такое решение было принято на заседании исполкома организации. Отмечается, что игры 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут на аренах домашних команд. УЕФА оставляет за собой право перенести матчи в любые города, которые будут принимать финальные стадии соответствующих турниров, в случае событий, препятствующих проведению одного или нескольких матчей в изначально утвержденных городах.

ТАСС, 9 июля. Оставшиеся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона-2019/20, а также встречи квалификационных раундов сезона-2020/21 пройдут без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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"В свете текущей ситуации исполком УЕФА счел целесообразным прийти к выводу о том, что матчи турниров УЕФА должны проходить без зрителей до дальнейших указаний. Данное решение было принято после согласования с национальными ассоциациями и властями Португалии, Германии и Испании, где пройдут финальные стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и женской Лиги чемпионов УЕФА. Также эти ограничения будут применяться в оставшихся матчах Юношеской лиги УЕФА сезона-2019/20", - говорится в сообщении.

Сообщается, что исполком организации также одобрил протокол о возвращении футбола, в котором оговариваются санитарно-гигиенические нормы, включая проведение тестов на коронавирус. Все люди, принимающие участие в матче, будут обязаны выполнять предписания.

В четвертьфинал Лиги чемпионов уже вышли французский ПСЖ, итальянская "Аталанта", испанский "Атлетико" и германский "Лейпциг". В первых матчах 1/8 финала "Лион" (Франция) на своем поле со счетом 1:0 обыграл "Ювентус" (Италия), "Наполи" (Италия) дома сыграл вничью со счетом 1:1 с "Барселоной" (Испания), испанский "Реал" дома проиграл английскому "Манчестер Сити" (1:2), а "Челси" (Англия) - "Баварии" (Германия) со счетом 0:3. Ответные матчи 1/8 финала пройдут 7-8 августа. После этой стадии матчи турнира пройдут в формате "Финала восьми" в Лиссабоне.

В первых матчах 1/8 финала Лиги Европы турецкий "Башакшехир" дома обыграл датский "Копенгаген" (1:0), "Олимпиакос" (Греция) на своем поле сыграл вничью с английским "Вулверхэмптоном" (1:1), "Рейнджерс" (Шотландия) дома уступил "Байеру" из Германии (1:3), "Шахтер" (Украина) в гостях выиграл у немецкого "Вольфсбурга" (2:1), "Айнтрахт" (Германия) дома уступил швейцарскому "Базелю" (0:3), австрийский ЛАСК дома проиграл английскому "Манчестер Юнайтед" (0:5). "Интер" (Италия) и "Хетафе" (Испания), а также "Севилья" (Испания) и "Рома" (Италия) не проводили первые матчи, эти команды проведут одноматчевое противостояние в Германии 5-6 августа. "Финал восьми" турнира состоится в Германии с 10 по 21 августа, в городах Гельзенкирхен, Дуйсбург, Дюссельдорф и Кёльн.