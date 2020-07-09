Тренер "Урала" Парфенов похвалил футболиста Погребняка за бойцовские качества

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Главный тренер екатеринбургского футбольного клуба "Урал" Дмитрий Парфенов отметил бойцовские качества нападающего команды Павла Погребняка в домашнем матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо". Об этом Парфенов рассказал на послематчевой пресс-конференции.

Матч "Урал" - "Динамо" прошел в четверг и завершился победой хозяев со счетом 2:1. Победный гол в добавленное ко второму тайму время забил Погребняк.

"Я очень рад за него, рад, что такой футболист есть в команде, это пример для других игроков, для молодежи, - сказал Парфенов. - Потому что это как раз человек-боец, у него и карьера всегда так в принципе двигалась. Это тот характер, который очень важен для команды".

"Терпеливый матч с очень организованной командой, хорошими исполнителями. Игра, я думаю, для болельщиков была очень яркой, много моментов было. Радует, что мы добавили в концовке, этого нам не хватило в предыдущем матче. Игроки, которые вышли, усилили и оказывали давление, в итоге додавили", - добавил специалист.

"Урал" поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 35 очков после 27 встреч. В следующем туре подопечные Парфенова 12 июля в гостях встретятся с "Краснодаром".