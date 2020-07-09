Мужская сборная России по гандболу сыграет на чемпионате мира 2021 года

Российские гандболисты не отобрались на чемпионат мира, поскольку часть матчей квалификационного турнира была отменена из-за пандемии коронавируса. По итогу было решено предоставить право на участие в мировом первенстве десяти лучшим сборным чемпионата Европы 2020 года, где россияне не смогли преодолеть предварительный групповой турнир. В четверг совет Международной гандбольной федерации (IHF) принял решение выделить одно из двух специальных приглашений сборной России, вторая wild card досталась сборной Польши. Всего в турнире примут участие 32 команды.

ТАСС, 9 июля. Мужская сборная России примет участие в чемпионате мира 2021 года по гандболу в Египте на правах обладателя специального приглашения (wild card). Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

"Я желаю мужской сборной России по гандболу успешной подготовки к чемпионату мира в Египте 2021 года и уверен, что участие вашей команды в этом турнире принесет пользу дальнейшему развитию гандбола в России", - написал в письме к ФГР президент IHF Хассан Мустафа.

"У отечественного мужского гандбола славная победная история, но сегодня нам надо смотреть вперед. Несмотря на то что сборная России находится на стадии смены поколений, на чемпионате мира в Египте наша команда не должна быть статистом. Приложим все усилия, чтобы в январе 2021 года у руководителей IHF не оказалось поводов думать, что решение пригласить нас на мировой форум было ошибочно", - заявил глава ФГР Сергей Шишкарев.

"Хочу поблагодарить руководство IHF и лично ее президента Хасана Мустафу за оказанное доверие. Также выражаю огромную признательность главе министерства спорта России Олегу Матыцину, который официально поддержал нашу заявку на wild card. Одобрение на столь высоком уровне наверняка повлияло на положительное решение IHF. Думаю, была учтена и работа ФГР по развитию гандбола в России", - добавил он.

Сборная России дважды выигрывала мировое первенство (1993, 1997) и один раз становилась второй (1999). Сборная СССР один раз победила на чемпионате мира (1982) и два раза завоевала серебряные медали (1978, 1990). Чемпионат мира состоится 14-31 января 2021 года в Египте. Мировое первенство проходит раз в два года, в 2019 году российские гандболисты заняли 14-е место.