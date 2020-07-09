Тренер ФК "Динамо" заявил, что команде необходимо исключить ошибки в простых ситуациях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу "Динамо" для улучшения результатов необходимо исключить из игры ошибки в простых ситуациях. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков.

В четверг "Динамо" в гостях проиграло екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2 в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Московский клуб не может выиграть в на протяжении четырех матчей, при этом в двух последних играх бело-голубые пропускали в добавленное ко второму тайму время.

"Конечно, если мы хотим бороться за высокие места, мы не должны допускать такие ошибки, - сказал Новиков. - Но, к сожалению, мы их допускаем, и, к еще большему сожалению, нас за них наказывают. Поэтому здесь нужно исключить ошибки в простых ситуациях, тогда нам будет играть значительно проще. На данный момент нас наказывают за любую оплошность".

"Нужно добавить скорости. Но понятно, что сегодня, допустим, были такие погодные условия, что нам было реально тяжело, обеим командам, это было видно. Есть над чем работать, в каких компонентах прибавлять, что исправлять. Мы сейчас находимся в режиме "нон-стоп", у нас каждые 2-3 дня игры, поэтому это сделать нужно будет в кратчайшие сроки", - добавил специалист.

"Динамо" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка в 26 матчах. В следующем туре подопечные Новикова 12 июля примут самарские "Крылья Советов".