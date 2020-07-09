Александр Медведев: капитан ФК "Зенит" Иванович будет готов сыграть против "Спартака"

МОСКВА, 9 июля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Защитник и капитан футбольного клуба "Зенит" Бранислав Иванович будет готов сыграть против "Спартака" в полуфинале Олимп - Кубка России после возвращения из Сербии. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербургского клуба Александр Медведев.

"Зенит" 5 июля за четыре тура до конца чемпионата гарантировал себе первое место в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). Иванович пропустил игру 27-го тура против "Сочи" (2:1), после которой сине-бело-голубым были вручены кубок и медали за победу в национальном первенстве.

"Иванович по семейным обстоятельствам, в связи со смертью отца жены, был вынужден уехать и быть с ней, - сказал Медведев. - Вернется, как только траурные мероприятия закончатся. Он пройдет все необходимые тестирования и будет готов играть - если не с "Оренбургом", то со "Спартаком" точно".

"Мы будем проводить необходимые тестирования по специальному режиму", - отметил гендиректор "Зенита", отвечая на вопрос о том, как Иванович сможет принять участие в ближайших матчах, если по возвращении из-за границы человек должен провести две недели на самоизоляции.