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"Красный Яр" победил ЦСКА в матче чемпионата России по регби

Встреча завершилась со счетом 24:19

ТАСС, 9 июля. Красноярский клуб "Красный Яр" в гостях обыграл ЦСКА в матче четвертого тура Лига ставок - чемпионата России по регби. Встреча завершилась со счетом 24:19.

"Красный Яр" одержал третью победу подряд в чемпионате. ЦСКА проиграл во всех четырех сыгранных турах. В другом матче игрового дня "Локомотив-Пенза" на своем поле обыграл таганрогскую "Булаву" со счетом 31:11. Пензенский клуб одержал четыре победы в четырех матчах, в то время как "Булава" проиграла четыре игры.

В турнирной таблице лидирует с 16 очками "Локомотив-Пенза", "Красный Яр" идет на второй строчке, набрав 13 очков. ЦСКА с одним очком в активе занимает восьмое место, "Булава" замыкает таблицу, не набрав очков.

Чемпионат России должен был стартовать в конце апреля, однако начало первенства было отложено из-за пандемии коронавируса, сезон начался 18 июня. Турнир проводится с соблюдением мер безопасности, на матчах могут присутствовать не более 10% болельщиков от общей вместимости арены, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции.

Регулярный чемпионат продлится до 28 августа. В турнире участвуют 10 клубов, каждая команда проведет по девять матчей, борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две лучшие получат прямые путевки в полуфинал. Полуфиналы и финал чемпионата России пройдут в формате серии до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года.

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