"Рубин" победил "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" обыграли "Краснодар" со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Единственный гол на 51-й минуте забил Денис Макаров. На 77-й минуте арбитр встречи отменил гол нападающего "Рубина" Евгения Маркова, зафиксировав офсайд после использования системы видеоассистента рефери.
"Рубин" поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 27 матчах. "Краснодар" идет четвертым, имея в активе 45 очков после 26 встреч. Ранее "Краснодар" гарантировал себе участие в еврокубках на будущий сезон.
В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого 12 июля в гостях сыграют с московским ЦСКА, а "Краснодар" в тот же день дома примет екатеринбургский "Урал".
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|58-15
|65
|2
|Локомотив
|27
|14
|8
|5
|37-27
|50
|3
|ЦСКА
|27
|13
|7
|7
|39-26
|46
|4
|Краснодар
|26
|12
|9
|5
|42-28
|45
|5
|Ростов
|27
|12
|7
|8
|44-48
|43
|6
|Уфа
|27
|8
|12
|7
|21-22
|36
|7
|Урал
|27
|9
|8
|10
|35-46
|35
|8
|Спартак
|27
|9
|6
|12
|30-31
|33
|9
|Рубин
|27
|8
|9
|10
|16-25
|33
|10
|Динамо
|26
|8
|8
|10
|22-29
|32
|11
|Арсенал
|27
|9
|4
|14
|32-39
|31
|12
|Сочи
|27
|7
|9
|11
|39-33
|30
|13
|Ахмат
|27
|7
|9
|11
|26-38
|30
|13
|Тамбов
|27
|8
|4
|15
|33-37
|28
|15
|Крылья Советов
|27
|7
|6
|14
|30-38
|27
|16
|Оренбург
|27
|6
|5
|16
|26-48
|23