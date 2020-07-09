"Рубин" победил "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

"Урал" впервые с 2017 года обыграл "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

Единственный гол на 51-й минуте забил Денис Макаров. На 77-й минуте арбитр встречи отменил гол нападающего "Рубина" Евгения Маркова, зафиксировав офсайд после использования системы видеоассистента рефери.

"Рубин" поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 27 матчах. "Краснодар" идет четвертым, имея в активе 45 очков после 26 встреч. Ранее "Краснодар" гарантировал себе участие в еврокубках на будущий сезон.

В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого 12 июля в гостях сыграют с московским ЦСКА, а "Краснодар" в тот же день дома примет екатеринбургский "Урал".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.