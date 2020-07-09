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Футбол в России

"Рубин" победил "Краснодар" в матче чемпионата России по футболу

Единственный гол забил Денис Макаров
Денис Макаров Егор Алеев/ТАСС
Описание
Денис Макаров
© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" обыграли "Краснодар" со счетом 1:0 в домашнем матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Единственный гол на 51-й минуте забил Денис Макаров. На 77-й минуте арбитр встречи отменил гол нападающего "Рубина" Евгения Маркова, зафиксировав офсайд после использования системы видеоассистента рефери.

"Рубин" поднялся на девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 27 матчах. "Краснодар" идет четвертым, имея в активе 45 очков после 26 встреч. Ранее "Краснодар" гарантировал себе участие в еврокубках на будущий сезон.

В следующем туре подопечные Леонида Слуцкого 12 июля в гостях сыграют с московским ЦСКА, а "Краснодар" в тот же день дома примет екатеринбургский "Урал".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит27205258-1565
2Локомотив27148537-2750
3ЦСКА27137739-2646
4Краснодар26129542-2845
5Ростов27127844-4843
6Уфа27812721-2236
7Урал27981035-4635
8Спартак27961230-3133
9Рубин27891016-2533
10Динамо26881022-2932
11Арсенал27941432-3931
12Сочи27791139-3330
13Ахмат27791126-3830
13Тамбов27841533-3728
15Крылья Советов27761430-3827
16Оренбург27651626-4823

 

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