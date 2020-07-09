Матч РПЛ "Оренбург" - "Ростов" пройдет без использования системы VAR

ТАСС, 9 июля. Матч 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Оренбургом" и "Ростовом" состоится без системы видеоассистента рефери (VAR). Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Встреча "Оренбурга" и "Ростова" пройдет в Оренбурге 11 июля, ее рассудит Игорь Панин. Помогать ему будут Егор Болховитин и Рашид Абусуев. В роли резервного судьи выступит Анастасия Пустовойтова, для которой этот матч станет третьим в элитном дивизионе чемпионата страны.

Программу 28-го тура откроет матч "Арсенала" (Тула) и "Тамбова", который обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Матч "Ахмат" (Грозный) - "Зенит" (Санкт-Петербург) будет судить Михаил Вилков, "Сочи" - "Спартак" (Москва) - Сергей Иванов.

В воскресенье матч "Локомотив" (Москва" - "Уфа) рассудит Владислав Безбородов, на матче ЦСКА (Москва) - "Рубин" (Казань) будет работать Алексей Матюнин, "Динамо" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) обслужит Сергей Карасев. Завершит программу 28-го тура матч "Краснодара" и екатеринбургского "Урала", на который назначена бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым.