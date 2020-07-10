{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

"Манчестер Юнайтед" установил рекорд, одержав четвертую крупную победу в АПЛ подряд

Манкунианцы в гостях победили "Астон Виллу" со счетом 3:0
Бруну Фернандеш, Поль Погба и Виктор Линделёф EPA-EFE/Shaun Botterill/NMC/Pool
Описание
Бруну Фернандеш, Поль Погба и Виктор Линделёф
© EPA-EFE/Shaun Botterill/NMC/Pool

ТАСС, 10 июля. "Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл "Астон Виллу" в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Забитыми мячами отметились Бруну Фернандеш (27-я минута, с пенальти), Мэйсон Гринвуд (45) и Поль Погба (58). Футболисты "Манчестер Юнайтед" заработали 13 пенальти в текущем сезоне, что является повторением рекорда Английской премьер-лиги (АПЛ). Ранее такого результата добивались "Лестер" (2015/16) и "Кристал Пэлас" (2004/05).

На эту тему
"Ливерпуль" разгромно проиграл "Манчестер Сити" в первом матче после завоевания титула

Гринвуд стал четвертым игроком в истории АПЛ, который забивал в трех подряд матчах в возрасте до 19 лет. Также он вторым среди футболистов "Манчестер Юнайтед" младше 20 лет смог отличиться в трех играх кряду. Первым является Уэйн Руни, оформивший это достижение в возрасте 19 лет и 125 дней. Гринвуду - 18 лет и 282 дня.

Манчестерская команда одержала четвертую крупную победу подряд и установила рекорд лиги по этому показателю. В трех прошлых матчах чемпионата клуб победил "Борнмут" (5:2), "Брайтон" (3:0) и "Шеффилд Юнайтед" (3:0). Беспроигрышная серия клуба в лиге достигла десяти матчей. В следующем туре подопечные Оле Гуннара Сульшера 13 июля примут "Саутгемптон", "Астон Вилла" днем ранее дома сыграет с клубом "Кристал Пэлас".

На эту тему
Футбол на поле и вне его. "Манчестер Сити" в борьбе с УЕФА за Лигу чемпионов

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место, набрав 58 очков, "Астон Вилла", серия без побед которой составляет также десять игр, идет на предпоследнем, 19-м месте, имея в активе 27 очков. От "Лестера", занимающего четвертое место, которое дает право принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, "Манчестер Юнайтед" отстает на одно очко. Занимающий второе место "Манчестер Сити" по решению арбитражной палаты комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов отстранен от участия в еврокубках на ближайшие два сезона (2020/21 и 2021/22) за нарушение правил финансового fair play. Клуб подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS), если апелляция не будет удовлетворена, то пятая команда по итогам чемпионата получит право сыграть в групповом раунде Лиге чемпионов вместо Лиги Европы.

В другом матче игрового дня "Борнмут" дома сыграл вничью с "Тоттенхэмом" со счетом 0:0, а "Эвертон" на своем поле разошелся миром с "Саутгемптоном" (1:1).

Чемпионат Англии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ливерпуль34302275-2692
2Манчестер Сити34223986-3469
3Челси341861063-4660
4Лестер34178964-3259
5Манчестер Юнайтед341610859-3358
6Вулверхэмптон341313845-3752
7Шеффилд Юнайтед341312935-3351
8Арсенал341214850-4250
9Тоттенхэм3413101152-4449
10Бёрнли341471338-4649
11Эвертон341291341-4945
12Саутгемптон341351643-5544
13Ньюкасл3411101335-5043
14Кристал Пэлас341191430-4342
15Брайтон348121436-4736
16Вест Хэм34871940-5931
17Уотфорд347101731-5331
18Борнмут34772032-5928
19Астон Вилла34762136-6527
20Норвич34562326-6321

 

Формула-1
Второй подряд этап чемпионата "Формулы-1" стартует в Австрии
Первый Гран-при проходил с 3 по 5 июля
Читать полностью