"Манчестер Юнайтед" установил рекорд, одержав четвертую крупную победу в АПЛ подряд

ТАСС, 10 июля. "Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл "Астон Виллу" в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Забитыми мячами отметились Бруну Фернандеш (27-я минута, с пенальти), Мэйсон Гринвуд (45) и Поль Погба (58). Футболисты "Манчестер Юнайтед" заработали 13 пенальти в текущем сезоне, что является повторением рекорда Английской премьер-лиги (АПЛ). Ранее такого результата добивались "Лестер" (2015/16) и "Кристал Пэлас" (2004/05).
Гринвуд стал четвертым игроком в истории АПЛ, который забивал в трех подряд матчах в возрасте до 19 лет. Также он вторым среди футболистов "Манчестер Юнайтед" младше 20 лет смог отличиться в трех играх кряду. Первым является Уэйн Руни, оформивший это достижение в возрасте 19 лет и 125 дней. Гринвуду - 18 лет и 282 дня.
Манчестерская команда одержала четвертую крупную победу подряд и установила рекорд лиги по этому показателю. В трех прошлых матчах чемпионата клуб победил "Борнмут" (5:2), "Брайтон" (3:0) и "Шеффилд Юнайтед" (3:0). Беспроигрышная серия клуба в лиге достигла десяти матчей. В следующем туре подопечные Оле Гуннара Сульшера 13 июля примут "Саутгемптон", "Астон Вилла" днем ранее дома сыграет с клубом "Кристал Пэлас".
В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место, набрав 58 очков, "Астон Вилла", серия без побед которой составляет также десять игр, идет на предпоследнем, 19-м месте, имея в активе 27 очков. От "Лестера", занимающего четвертое место, которое дает право принять участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, "Манчестер Юнайтед" отстает на одно очко. Занимающий второе место "Манчестер Сити" по решению арбитражной палаты комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов отстранен от участия в еврокубках на ближайшие два сезона (2020/21 и 2021/22) за нарушение правил финансового fair play. Клуб подал апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд (CAS), если апелляция не будет удовлетворена, то пятая команда по итогам чемпионата получит право сыграть в групповом раунде Лиге чемпионов вместо Лиги Европы.
В другом матче игрового дня "Борнмут" дома сыграл вничью с "Тоттенхэмом" со счетом 0:0, а "Эвертон" на своем поле разошелся миром с "Саутгемптоном" (1:1).
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|30
|2
|2
|75-26
|92
|2
|Манчестер Сити
|34
|22
|3
|9
|86-34
|69
|3
|Челси
|34
|18
|6
|10
|63-46
|60
|4
|Лестер
|34
|17
|8
|9
|64-32
|59
|5
|Манчестер Юнайтед
|34
|16
|10
|8
|59-33
|58
|6
|Вулверхэмптон
|34
|13
|13
|8
|45-37
|52
|7
|Шеффилд Юнайтед
|34
|13
|12
|9
|35-33
|51
|8
|Арсенал
|34
|12
|14
|8
|50-42
|50
|9
|Тоттенхэм
|34
|13
|10
|11
|52-44
|49
|10
|Бёрнли
|34
|14
|7
|13
|38-46
|49
|11
|Эвертон
|34
|12
|9
|13
|41-49
|45
|12
|Саутгемптон
|34
|13
|5
|16
|43-55
|44
|13
|Ньюкасл
|34
|11
|10
|13
|35-50
|43
|14
|Кристал Пэлас
|34
|11
|9
|14
|30-43
|42
|15
|Брайтон
|34
|8
|12
|14
|36-47
|36
|16
|Вест Хэм
|34
|8
|7
|19
|40-59
|31
|17
|Уотфорд
|34
|7
|10
|17
|31-53
|31
|18
|Борнмут
|34
|7
|7
|20
|32-59
|28
|19
|Астон Вилла
|34
|7
|6
|21
|36-65
|27
|20
|Норвич
|34
|5
|6
|23
|26-63
|21