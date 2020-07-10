"Манчестер Юнайтед" установил рекорд, одержав четвертую крупную победу в АПЛ подряд

Забитыми мячами отметились Бруну Фернандеш (27-я минута, с пенальти), Мэйсон Гринвуд (45) и Поль Погба (58). Футболисты "Манчестер Юнайтед" заработали 13 пенальти в текущем сезоне, что является повторением рекорда Английской премьер-лиги (АПЛ). Ранее такого результата добивались "Лестер" (2015/16) и "Кристал Пэлас" (2004/05).

ТАСС, 10 июля. "Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл "Астон Виллу" в матче 34-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Гринвуд стал четвертым игроком в истории АПЛ, который забивал в трех подряд матчах в возрасте до 19 лет. Также он вторым среди футболистов "Манчестер Юнайтед" младше 20 лет смог отличиться в трех играх кряду. Первым является Уэйн Руни, оформивший это достижение в возрасте 19 лет и 125 дней. Гринвуду - 18 лет и 282 дня.

Манчестерская команда одержала четвертую крупную победу подряд и установила рекорд лиги по этому показателю. В трех прошлых матчах чемпионата клуб победил "Борнмут" (5:2), "Брайтон" (3:0) и "Шеффилд Юнайтед" (3:0). Беспроигрышная серия клуба в лиге достигла десяти матчей. В следующем туре подопечные Оле Гуннара Сульшера 13 июля примут "Саутгемптон", "Астон Вилла" днем ранее дома сыграет с клубом "Кристал Пэлас".