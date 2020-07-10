Второй подряд этап чемпионата "Формулы-1" стартует в Австрии

ТАСС, 10 июля. Программа второго этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Штирии - стартует в пятницу. Соревнования пройдут на автодроме "Ред Булл Ринг" в австрийском Шпильберге.

Из-за коронавируса календарь сезона претерпел серьезные изменения. На данный момент руководство "Формулы-1" подтвердило проведение только восьми этапов, при этом в Шпильберге и британском Сильверстоуне пройдут по две гонки. Чтобы названия этапов не повторялись, вторые старты на этих трассах были переименованы в Гран-при Штирии (федеральная земля в Австрии, где расположен автодром) и Гран-при 70-летия (в честь юбилея "Формулы-1").

Первая гонка в Австрии открыла сезон и получилась достаточно интересной. Уверенную победу одержал финн Валттери Боттас из "Мерседеса", вторым финишировал монегаск Шарль Леклер ("Феррари"), третьим стал впервые в карьере поднявшийся на подиум британец Ландо Норрис ("Макларена"). Шестикратный чемпион "Формулы-1" британец Льюис Хэмилтон ("Мерседес") в конце гонки стал виновником столкновения с тайцем Александером Албоном из "Ред Булл", получил пятисекундный штраф и откатился со второго места на четвертую строчку в итоговом протоколе. Россиянин Даниил Квят ("Альфа Таури") оказался в числе девяти гонщиков, которые не увидели клетчатого флага, так как за круг до финиша он проколол колесо.

Этап в Австрии вернулся в календарь "Формулы-1" в 2014 году после 11-летнего перерыва. Возвращение этапа стало возможным благодаря совладельцу компании Red Bull GmbH Дитриху Матешицу, который купил гоночный комплекс и модернизировал его, а также построил новые трибуны. Автодром расположен в Шпильберге, трасса включает в себя четыре прямые и десять поворотов. С полностью нажатой педалью газа гонщики проезжают 66% дистанции круга.

Среди действующих пилотов в Австрии побеждали Хэмилтон (2016), Боттас (2017, 2020) и голландец Макс Ферстаппен (2018, 2019) из "Ред Булл". Рекордсменом здесь является четырехкратный чемпион мира француз Ален Прост (три победы).

Первая часть свободных заездов начнется в 12:00 мск, вторая - в 16:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:00 мск) и квалификация (16:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:10 мск).