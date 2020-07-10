"Интер" и "Верона" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 10 июля. Футболисты "Интера" сыграли вничью с "Вероной" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе "Вероны" мячи забили Дарко Лазович (2-я минута) и Мигель Велозу (86). У "Интера" отличился Антонио Кандрева (49). На 55-й минуте автоголом отметился защитник "Вероны" Федерико Димарко.
"Интер" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 65 очков в 31 матче. "Верона" идет девятой, имея в активе 43 очка после 31 встречи. В следующем туре "Интер" 13 июля дома примет "Торино". "Верона" днем ранее в гостях встретится с "Фиорентиной".
В другом матче игрового дня "Удинезе" в гостях разгромил СПАЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|31
|24
|3
|4
|65-30
|75
|2
|Лацио
|31
|21
|5
|5
|67-33
|68
|3
|Аталанта
|31
|20
|6
|5
|85-39
|66
|4
|Интер
|31
|19
|8
|4
|65-33
|65
|5
|Рома
|31
|15
|6
|10
|56-43
|51
|6
|Наполи
|31
|15
|6
|10
|50-41
|51
|7
|Милан
|31
|14
|7
|10
|43-39
|49
|8
|Сассуоло
|31
|12
|7
|12
|57-53
|43
|9
|Верона
|31
|11
|10
|10
|39-38
|43
|10
|Болонья
|31
|11
|8
|12
|44-49
|41
|11
|Кальяри
|31
|10
|10
|11
|48-46
|40
|12
|Парма
|31
|11
|6
|14
|42-42
|39
|13
|Фиорентина
|31
|8
|11
|12
|37-43
|35
|14
|Удинезе
|31
|9
|8
|14
|30-43
|35
|15
|Торино
|31
|10
|4
|17
|37-57
|34
|16
|Сампдория
|31
|9
|5
|17
|36-53
|32
|17
|Лечче
|31
|7
|7
|17
|40-71
|28
|18
|Дженоа
|31
|6
|9
|16
|38-60
|27
|19
|Брешия
|31
|5
|6
|20
|28-61
|21
|20
|СПАЛ
|31
|5
|4
|22
|23-56
|19