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Футбол в Италии

"Интер" и "Верона" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:2
Защитник "Вероны" Федерико Димарко и полузащитник "Интера" Антонио Кандрева EPA-EFE/EMANUELE PENNACCHIO
Описание
Защитник "Вероны" Федерико Димарко и полузащитник "Интера" Антонио Кандрева
© EPA-EFE/EMANUELE PENNACCHIO

ТАСС, 10 июля. Футболисты "Интера" сыграли вничью с "Вероной" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.

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В составе "Вероны" мячи забили Дарко Лазович (2-я минута) и Мигель Велозу (86). У "Интера" отличился Антонио Кандрева (49). На 55-й минуте автоголом отметился защитник "Вероны" Федерико Димарко.

"Интер" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 65 очков в 31 матче. "Верона" идет девятой, имея в активе 43 очка после 31 встречи. В следующем туре "Интер" 13 июля дома примет "Торино". "Верона" днем ранее в гостях встретится с "Фиорентиной".

В другом матче игрового дня "Удинезе" в гостях разгромил СПАЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус31243465-3075
2Лацио31215567-3368
3Аталанта31206585-3966
4Интер31198465-3365
5Рома311561056-4351
6Наполи311561050-4151
7Милан311471043-3949
8Сассуоло311271257-5343
9Верона3111101039-3843
10Болонья311181244-4941
11Кальяри3110101148-4640
12Парма311161442-4239
13Фиорентина318111237-4335
14Удинезе31981430-4335
15Торино311041737-5734
16Сампдория31951736-5332
17Лечче31771740-7128
18Дженоа31691638-6027
19Брешия31562028-6121
20СПАЛ31542223-5619

 

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