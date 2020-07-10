"Интер" и "Верона" сыграли вничью в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 10 июля. Футболисты "Интера" сыграли вничью с "Вероной" в гостевом матче 31-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:2.

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В составе "Вероны" мячи забили Дарко Лазович (2-я минута) и Мигель Велозу (86). У "Интера" отличился Антонио Кандрева (49). На 55-й минуте автоголом отметился защитник "Вероны" Федерико Димарко.

"Интер" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 65 очков в 31 матче. "Верона" идет девятой, имея в активе 43 очка после 31 встречи. В следующем туре "Интер" 13 июля дома примет "Торино". "Верона" днем ранее в гостях встретится с "Фиорентиной".

В другом матче игрового дня "Удинезе" в гостях разгромил СПАЛ. Встреча завершилась со счетом 3:0.

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.