Черезов: правлению СБР предстоит решить финансовые и организационные проблемы

ИЖЕВСК, 10 июля. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. Новому правлению Союза биатлонистов России (СБР) и его президенту в случае избрания предстоит наладить коммуникацию внутри организации, решить финансовые проблемы, а также выстроить работу с регионами, касающуюся подготовки спортсменов всех возрастов. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал член правления СБР Иван Черезов.
"Наступил определенный кризис в управлении по всем вертикалям власти. Нарушена коммуникация, все сейчас гораздо сложнее, надеюсь, что новое руководство сможет это выстроить. Вы знаете, что СБР включает в себя не только сборную России, на которую все смотрят. Здесь должна вестись большая работа по всему виду спорта - регионы, подготовка юных спортсменов, работа со взрослыми спортсменами", - сказал Черезов.
Он также отметил, что одной из задач станет решение финансовых проблем. Ранее кандидат в президенты СБР Виктор Майгуров сообщил, что долг организации составляет более 30 млн рублей, из которых большую часть задолжали Международному союзу биатлонистов (IBU).
"Здесь все сразу навалилось, в том числе и финансовые проблемы. Наступил определенный кризис между правлением и президентом. Люди тоже достаточно взрослые и уважаемые, они приняли решение [о внеочередных выборах президента]", - добавил собеседник.
Внеочередная конференция СБР, на которой пройдут выборы президента и состава правления организации, состоится 11 июля в подмосковных Химках. Соперником Майгурова в борьбе за пост является действующий президент Владимир Драчев.