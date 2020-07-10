Черезов: правлению СБР предстоит решить финансовые и организационные проблемы

ИЖЕВСК, 10 июля. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. Новому правлению Союза биатлонистов России (СБР) и его президенту в случае избрания предстоит наладить коммуникацию внутри организации, решить финансовые проблемы, а также выстроить работу с регионами, касающуюся подготовки спортсменов всех возрастов. Такое мнение ТАСС в пятницу высказал член правления СБР Иван Черезов.

"Наступил определенный кризис в управлении по всем вертикалям власти. Нарушена коммуникация, все сейчас гораздо сложнее, надеюсь, что новое руководство сможет это выстроить. Вы знаете, что СБР включает в себя не только сборную России, на которую все смотрят. Здесь должна вестись большая работа по всему виду спорта - регионы, подготовка юных спортсменов, работа со взрослыми спортсменами", - сказал Черезов.