Заседание совета ISU по вопросу проведения взрослых этапов Гран-при пройдет 3 августа

МОСКВА, 10 июля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Международный союз конькобежцев (ISU) обсудит ситуацию со взрослыми этапами Гран-при по фигурному катанию нынешнего сезона на заседании совета, которое пройдет 3 августа. Об этом ТАСС сообщил вице-президент ISU Александр Лакерник.

Финал Гран-при по фигурному катанию не попадает под запрет о проведении турниров в Китае

Ранее было объявлено об отмене этапов юниорского Гран-при по фигурному катанию в канадском Ричмонде, который был запланирован на период с 26 по 29 августа, словацком Кошице (2-5 сентября) и японской Иокогаме (16-19 сентября). Кроме того, в четверг Главное управление спорта КНР запретило проведение до конца 2020 года на территории страны всех международных соревнований. Исключение составили тестовые старты к Олимпиаде 2022 года в Пекине. Таким образом, этап взрослой серии Гран-при предстоящего сезона в Чунцине (6-8 ноября) не состоится.

"Совет ISU состоится 3 августа. На нем пройдет обсуждение и будет принято решение", - сказал Лакерник.

Серия Гран-при должна начаться этапом в США. Он запланирован на период с 23 по 25 октября.