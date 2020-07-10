Черезов: зарубежный опыт работы может помочь Майгурову на посту президента СБР

ИЖЕВСК, 10 июля. /Корр. ТАСС Георгий Поветкин/. Опыт работы на международном уровне и авторитет, в том числе внутри страны, может помочь Виктору Майгурову в случае, если его изберут новым президентом Союза биатлонистов России (СБР). Такое мнение ТАСС в пятницу высказал член правления СБР Иван Черезов.

"Я Виктора Майгурова знаю давно, у него большой опыт работы в международной федерации, он там четыре года в техническом комитете работал, потом четыре года был первым вице-президентом IBU (Международный союз биатлонистов). Именно этими навыками и практиками, авторитетом на международном уровне он обладает, а у нас сейчас проблема такая, что наше членство не восстанавливают. К нему отношение достаточно положительное со стороны международной арены, поэтому, я думаю, что он сумеет выстроить диалог", - сказал Черезов.

По его мнению, Майгуров также сможет наладить работу с региональными федерациями, входящими в СБР. "Он знает практически всех, его знают многие, он пользуется определенным авторитетом, уважением, поэтому, думаю, в этом направлении будет все сделано правильно. Я его поддерживаю", - добавил собеседник агентства.

Внеочередная конференция СБР, на которой пройдут выборы президента и состава правления организации, пройдет 11 июля в подмосковных Химках. Соперником Майгурова в борьбе за пост главы СБР является его действующий президент Владимир Драчев.